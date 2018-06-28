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Украина 28 июня отмечает День Конституции

28 июня Украина отмечает 22 годовщину Конституции независимой Украины, первую редакцию которой утвердили 28 июня 1996.

Украина 28 июня отмечает День Конституции

Конституция излагает главные основы функционирования экономики, права и политики в суверенной стране. В этом документе закреплены принципы территориальной целостности и суверенитета государства.

Именно Конституция утверждает права и свободы граждан, фиксирует основы работы государственных органов. На основе этого основополагающего документа разрабатываются все нормативно-правовые акты и законы страны, поэтому ее значение трудно переоценить. И самое главное, наличие Конституции - один из основных признаков суверенности государства.

Кстати, День Конституции Украины – единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции. Поэтому 28 июня у всех украинцев официальный выходной день.

Сегодня согласно указу президента, запланировано возложение цветов к памятнику автору первой украинской Конституции - гетману Пилипу Орлику в Киеве, а в других населенных пунктах - к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям Украинского государства. Кроме того, должны быть проведены мероприятия, направленные на распространение знаний об истории конституционализма, организована при участии Конституционной комиссии в Киеве научно-практическая конференция по совершенствованию конституционного регулирования общественных отношений в Украине, а также тематические научные конференции и круглые столы в регионах страны.

Министерству иностранных дел Украины поручено организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 22-й годовщины Конституции. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины. Это была первая Конституцию независимого украинского государства. Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта - о государственных символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной собственности. Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Принятие конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.


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