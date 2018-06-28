Украина 28 июня отмечает День Конституции

Конституция излагает главные основы функционирования экономики, права и политики в суверенной стране. В этом документе закреплены принципы территориальной целостности и суверенитета государства.

Именно Конституция утверждает права и свободы граждан, фиксирует основы работы государственных органов. На основе этого основополагающего документа разрабатываются все нормативно-правовые акты и законы страны, поэтому ее значение трудно переоценить. И самое главное, наличие Конституции - один из основных признаков суверенности государства.

Кстати, День Конституции Украины – единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции. Поэтому 28 июня у всех украинцев официальный выходной день.

Сегодня согласно указу президента, запланировано возложение цветов к памятнику автору первой украинской Конституции - гетману Пилипу Орлику в Киеве, а в других населенных пунктах - к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям Украинского государства. Кроме того, должны быть проведены мероприятия, направленные на распространение знаний об истории конституционализма, организована при участии Конституционной комиссии в Киеве научно-практическая конференция по совершенствованию конституционного регулирования общественных отношений в Украине, а также тематические научные конференции и круглые столы в регионах страны.

Министерству иностранных дел Украины поручено организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 22-й годовщины Конституции. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины. Это была первая Конституцию независимого украинского государства. Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта - о государственных символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной собственности. Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Принятие конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.