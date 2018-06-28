Трамп объявил о встрече с Путиным

Как сообщает FOX Business, Трамп заявил, что встретится с российским коллегой "примерно тогда, когда поедет в Европу". На вопрос журналистов - где состоится встреча - Трамп сказал, что это будет известно в четверг.

Он такое отметил, что сейчас его помощник Джон Болтон встречается с президентом России Путиным и обсуждает время и место встречи лидеров. Президент США также добавил, что он с Путиным будут обсуждать ситуацию в Сирии и в Украине.

Напомним, как сообща УРА-Информ, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным заявил на пресс-конференции в Москве, что США не ждут конкретных и значительных результатов от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.