07:59 28.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп объявил о встрече с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 27 июня, объявил о его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп объявил о встрече с Путиным

Как сообщает FOX Business, Трамп заявил, что встретится с российским коллегой "примерно тогда, когда поедет в Европу". На вопрос журналистов - где состоится встреча - Трамп сказал, что это будет известно в четверг.

Он такое отметил, что сейчас его помощник Джон Болтон встречается с президентом России Путиным и обсуждает время и место встречи лидеров. Президент США также добавил, что он с Путиным будут обсуждать ситуацию в Сирии и в Украине.

Напомним, как сообща УРА-Информ, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным заявил на пресс-конференции в Москве, что США не ждут конкретных и значительных результатов от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.


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