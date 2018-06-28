Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля

Встреча произойдет в Финляндии, в Хельсинки. Об этом в четверг, 28 июня, объявили в Кремле.

Сообщается, что окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута накануне в среду во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона.

Договорились, что встреча начнется днем, президенты проведут беседу тет-а-тет, потом возможно протокольное мероприятие, например рабочий завтрак. Также предусмотрена пресс-конференция по итогам встречи, - рассказали в Кремле.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 27 июня, объявил о его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает FOX Business, Трамп заявил, что встретится с российским коллегой "примерно тогда, когда поедет в Европу". На вопрос журналистов - где состоится встреча - Трамп сказал, что это будет известно в четверг.