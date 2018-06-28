США обратились к Европе с просьбой не поддерживать "Северный поток-2"

Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам дипломата, этот трубопровод не поможет диверсификации поставок газа в Европу, поскольку газ пойдет от тех же месторождений и к тем же регионов, и единственное отличие - то, что он пойдет в обход Украины.

"Северный поток" не увеличит объемы поставки газа в Европу, так что этот проект - чисто политический.

Салливан считает, что строительство газопровода является очень плохой идеей для энергетической диверсификации в Европе, которая очень вредит Украине, поэтому США не поддерживают его и советуют своим союзникам в Европе не поддерживать этот проект.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс поведал, что если американское правительство наложет санкции на газопрово "Северный поток – 2", то это привет к очень серьезным проблемам