"Северный поток-2" продолжат строить, несмотря на запрет Дании

Финансовый директор "Северного потока-2" Пол Коркоран рассказал, что строительство продолжится, даже без согласия Дании. Об этом сообщает издание DW.
Как сообщается, так управляющий компанией так отреагировал на предложение премьера Дании Ларса Лекке Расмуссена обсудить "Северный поток-2" на уровне ЕС, чтобы изучить все риски и роль Украины как транзитера газа.
Коран отметил, что при отсутствии зеленого света от Копенгагена, "Северный поток" проложат "в обход" - через международные воды к северу от Дании. Известно, что начало строительства ожидается уже этим летом.
К слову, месяцем ранее в городе Лубмин на севере Германии начались строительные работы по прокладке нитки газопровода "Северный поток-2" на суше.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заместитель государственного секретаря США Джон Салливан рассказал, что американское правительство по-прежнему считают вторую нитку "Северного потока" политическим проектом, который не стоит завершать.