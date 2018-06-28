20:15 28.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российская колония приняла заявление Денисовой о посещении Сенцова

В колонии Российской Федерации, где удерживают режиссера Олега Сенцова, приняли заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения политзаключенного.

Российская колония приняла заявление Денисовой о посещении Сенцова

Как сообщила в четверг, 28 июня, Денисова на своей странице в Facebook, она с девяти часов утра пыталась подать заявление в исправительную колонию номер, где удерживают Олега Сенцова.

Только в пять часов вечера к ней вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно - я доложу руководству, - написала Денисова.

Напомним, сегодня Денисову вновь не пускают к Сенцову. Заявление от нее также отказывались принимать.

Как сообщал УРА-Информ, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в четверг, 28 июня, встретилась в колонии с заключенным Олегом Сенцовым. По ее словам, он находится в удовлетворительном состоянии. Как пишет ТАСС, цитируя слова российского омбудсмена, Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма.


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