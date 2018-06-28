Решение вступать ли Украине в НАТО должны принимать украинцы, - Полторак

То есть это решение всего общества. И это решение должно быть закрепленным Конституцией Украины. Такое мнение в четверг, 28 июня, во время торжественных мероприятий с участием главы государства, посвященных Дню Конституции Украины, высказал министр обороны Украины Степан Полторак.

При этом Полторак заверил, что Вооруженные Силы Украины полностью поддержат стремление людей и Верховного Главнокомандующего по вступлению в НАТО.

Он убежден, что население Украины поддержит идею вступления нашей страны в Альянс, ведь это гарантия безопасности государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.