22:32 28.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197789:Polishuk

Решение вступать ли Украине в НАТО должны принимать украинцы, - Полторак

Решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать исключительно гражданами Украины.

Решение вступать ли Украине в НАТО должны принимать украинцы, - Полторак

То есть это решение всего общества. И это решение должно быть закрепленным Конституцией Украины. Такое мнение в четверг, 28 июня, во время торжественных мероприятий с участием главы государства, посвященных Дню Конституции Украины, высказал министр обороны Украины Степан Полторак.

При этом Полторак заверил, что Вооруженные Силы Украины полностью поддержат стремление людей и Верховного Главнокомандующего по вступлению в НАТО.

Он убежден, что население Украины поддержит идею вступления нашей страны в Альянс, ведь это гарантия безопасности государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.


Поделиться
Читайте также:
 
В центре Киева столкнулись две легковушки, водитель госпитализирован - ФОТО В России могут приравнять номер мобильного телефона к паспорту В бою возле Южного погибли двое бойцов ВСУ В Киеве пьяный водитель протаранил три маршрутки - ФОТО
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив