Решение вступать ли Украине в НАТО должны принимать украинцы, - Полторак

Решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать исключительно гражданами Украины.
То есть это решение всего общества. И это решение должно быть закрепленным Конституцией Украины. Такое мнение в четверг, 28 июня, во время торжественных мероприятий с участием главы государства, посвященных Дню Конституции Украины, высказал министр обороны Украины Степан Полторак.
При этом Полторак заверил, что Вооруженные Силы Украины полностью поддержат стремление людей и Верховного Главнокомандующего по вступлению в НАТО.
Он убежден, что население Украины поддержит идею вступления нашей страны в Альянс, ведь это гарантия безопасности государства.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.