10:53 28.06.2018 | Политика | Новости
100197733:nastya

Правительство Франции разработало план национальной службы

Власти Франции разработали новый план национальной службы  для 16-летних граждан страны. Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, план утвердили на заседании правительства 27 июня.

Правительство Франции разработало план национальной службы

Отмечается, что национальная служба охватывает всех граждан, независимо от пола. Ее разделят на две фазы. Первый этап – обязательное одномесячное обучение.

В правительстве отметили, что акцент будут делать на гражданскую культуру, что "позволит молодым людям создавать новые отношения и развивать свою роль в обществе". В частности, подростки будут работать с благотворительными организациями и пройдут традиционную подготовку с полицией, пожарной службой или армией.

Второй этап – добровольный. Он может занять от трех месяцев до года. На этой фазе подростков будут обучать в сфере "связанной с обороной и безопасностью". Также они смогут принять участие в работах по защите окружающей среды или в сфере социальной помощи.

Правительство начало консультации, чтобы развернуть программу в следующем году. Идея выдвинута президентом Эмманюэлем Макроном в его президентской кампании, целью которой является увеличения чувства гражданской ответственности и национального единства среди молодежи Франции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно новой медицинской реформе, зачисление ребенка в детский сад теперь будет проводиться при наличии медицинской справки о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра формы № 086-1/о.


Поделиться
Читайте также:
 
Тепловики задолжали "Нафтогазу" около 30,7 млрд грн Под Одессой местные жители выращивали коноплю в огородах - ФОТО Президент Польши подписал поправки к "антибандеровскому" закону США обратились к Европе с просьбой не поддерживать "Северный поток-2"
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив