Правительство Франции разработало план национальной службы

Отмечается, что национальная служба охватывает всех граждан, независимо от пола. Ее разделят на две фазы. Первый этап – обязательное одномесячное обучение.

В правительстве отметили, что акцент будут делать на гражданскую культуру, что "позволит молодым людям создавать новые отношения и развивать свою роль в обществе". В частности, подростки будут работать с благотворительными организациями и пройдут традиционную подготовку с полицией, пожарной службой или армией.

Второй этап – добровольный. Он может занять от трех месяцев до года. На этой фазе подростков будут обучать в сфере "связанной с обороной и безопасностью". Также они смогут принять участие в работах по защите окружающей среды или в сфере социальной помощи.

Правительство начало консультации, чтобы развернуть программу в следующем году. Идея выдвинута президентом Эмманюэлем Макроном в его президентской кампании, целью которой является увеличения чувства гражданской ответственности и национального единства среди молодежи Франции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно новой медицинской реформе, зачисление ребенка в детский сад теперь будет проводиться при наличии медицинской справки о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра формы № 086-1/о.