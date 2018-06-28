11:59 28.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197737:Polishuk

Порошенко призвал не медлить с отменой депутатской неприкосновенности

Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов не медлить с отменой депутатской неприкосновенности.

Порошенко призвал не медлить с отменой депутатской неприкосновенности

По его мнению причин для промедления на данный момент нет. Как заявил в четверг, 28 июня, во время торжеств по случаю Дня Конституции, глава Украины, настало время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность.

Требую результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году", - сказал Порошенко.

Он также напомнил, что в рамках судебной реформы уже отменена неприкосновенность судей в случае совершения ими преступлений. Я уверен, что такая же судьба должна ждать и моих конституционных предложений о неприкосновенности депутатов. Мы сделали всее необходимое для этого. Предусмотрели, что неприкосновенность будет снята с депутатов уже следующего созыва и начинает действовать с 1 января 2020 года, - сказал президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко готов в ближайшее время подать в Верховную Раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина выразила поддержку территориальной целостности Йемена Поправки к Конституции о намерениях вступления в ЕС и НАТО будут поданы в ближайшее время, - Порошенко Украина и Беларусь демаркуют границу в Чернобыльской зоне Правительство Франции разработало план национальной службы
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив