Порошенко призвал не медлить с отменой депутатской неприкосновенности

По его мнению причин для промедления на данный момент нет. Как заявил в четверг, 28 июня, во время торжеств по случаю Дня Конституции, глава Украины, настало время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность.

Требую результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году", - сказал Порошенко.

Он также напомнил, что в рамках судебной реформы уже отменена неприкосновенность судей в случае совершения ими преступлений. Я уверен, что такая же судьба должна ждать и моих конституционных предложений о неприкосновенности депутатов. Мы сделали всее необходимое для этого. Предусмотрели, что неприкосновенность будет снята с депутатов уже следующего созыва и начинает действовать с 1 января 2020 года, - сказал президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко готов в ближайшее время подать в Верховную Раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.