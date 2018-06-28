Поправки к Конституции о намерениях вступления в ЕС и НАТО будут поданы в ближайшее время, - Порошенко

Как заявил в четверг, 28 июня, во время торжеств по случаю Дня Конституции, глава государства, обещанную поправку в преамбулу Конституции, которая закрепит две наши стратегические цели, тесно связанные друг с другом - вступление в Евросоюз и членство в НАТО, будут поданы в ближайшее время. Ориентация Украины на ЕС и Североатлантический альянс поддерживается большинством граждан государства.

Возможность собрать триста голосов за такое важное решение в нынешнем составе Верховной рады, я твердо в этом убежден, есть, - подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение готовить проект поправок к Конституции, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и в ЕС.