ПАСЕ призвала Россию освободить политзаключенных

В ней, в частности, Ассамблея призвала Россию освободить всех политических заключенных. Как написал в своем Twitter председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, за резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыму отдали свои голоса 77 депутатов.

России снова указали на ее преступления. Спасибо докладчику Эмануэлис Зингерис за прекрасную работу, - написал Арьев

Эмануэлис Зингерис - литовский политический и общественный деятель, депутат Сейма Литовской Республики, который выступил докладчиком по дебатах относительно украинских политзаключенных, - пояснил Ариев, добавив, что докладчик напомнил, что Россия не выполнила обязательств, которые давали при вступлении в ПАСЕ в 1996 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская делегация призвала комиссара по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Дуню Миятович посетить украинских политзаключеных в России и оккупированном Крыму.