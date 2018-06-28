14:15 28.06.2018 | Политика | Новости
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ПАСЕ призвала Россию освободить политзаключенных

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 28 июня, по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных, приняла соответствующую резолюцию.

ПАСЕ призвала Россию освободить политзаключенных

В ней, в частности, Ассамблея призвала Россию освободить всех политических заключенных. Как написал в своем Twitter председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, за резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыму отдали свои голоса 77 депутатов.

России снова указали на ее преступления. Спасибо докладчику Эмануэлис Зингерис за прекрасную работу, - написал Арьев

Эмануэлис Зингерис - литовский политический и общественный деятель, депутат Сейма Литовской Республики, который выступил докладчиком по дебатах относительно украинских политзаключенных, - пояснил Ариев, добавив, что докладчик напомнил, что Россия не выполнила обязательств, которые давали при вступлении в ПАСЕ в 1996 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская делегация призвала комиссара по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Дуню Миятович посетить украинских политзаключеных в России и оккупированном Крыму.


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