ООН критикует Евросоюз из-за ситуации вокруг судна с беженцами

Как сообщается на сайте ведомства, они критике поддались из-за драмы развернувшейся вокруг немецкого спасательного судна Lifeline с беженцами на борту. Известно, что с 21 июня оно не могло зайти ни в один европейский порт, везде получая отказы.

Эксперты отметили, что из-за паралича политической воли Евросоюза страдают невинные. В международных организациях потребовали от глав государств и правительств ЕС в кратчайшие сроки выработать на саммите в Брюсселе28-29 июня решения, применимые к спасаемым на море мигрантам.

К слову, в ночь на 28 июня, Мальта все-таки приняла Lifeline, на борту которого находились около 230 мигрантов. Активисты из Дрездена спасли беженцев в международных водах Средиземного моря.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", руководство Албании отказолось создать на своей территории центр для приема мигрантов. По словам премьер страны Эди Рама, Албания не будет принимать сирийских и африканских беженцев, даже ей предложат членство в ЕС и НАТО. Возможный центр для мигрантов на Балканах слишком опасен для создания множества прецедентов, с которыми государство не справиться самостоятельно.