14:58 28.06.2018 | Политика | Новости
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Москалькова вновь заявила о "хорошей эмоциональной форме" Сенцова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в четверг, 28 июня, встретилась в колонии с заключенным Олегом Сенцовым.

Москалькова вновь заявила о

По ее словам, он находится в удовлетворительном состоянии. Как пишет ТАСС, цитируя слова российского омбудсмена, Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма.

Она также рассказала, что ее встреча с Сенцовым длилась около часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания, - сказала она, ответив, что в отношении Сенцова каждый день проводятся медицинские исследования, в том числе его обследовали местные врачи.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал, а обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался, - заверила Москалькова.

Напомним, как сообща УРА-Информ, уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова сегодня утром прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщают украинские СМИ, сейчас Денисову не пропускают в тюрьму. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги, пока отсутствует. По прилету в аэропорт Салехарда, она отказалась ехать вместе с Денисовой.


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