"Миграция может стать судьбоносным вопросом для ЕС", - Меркель

По ее словам, перед Европой стоит множество вызовов, но тема миграции может стать судьбоносным вопросом для Европейского Союза.

Вторичная миграция внутри ЕС должна быть упорядочена, добавила Меркель. Если об этом не удастся договориться со всеми странами Евросоюза, то, по словам канцлера, необходимо создать коалицию из тех стран, которые готовы сотрудничать в этом вопросе.

Однако это не должно происходить в одностороннем порядке, несогласованно или за счет третьей стороны, подчеркивает Меркель.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", страны Вышеградской четверки - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия заявили, что будут бойкотировать европейский саммит по вопросам миграции, который назначен на 23-24 июня. Вышеградская четверка выступает против призывов со стороны западных партнеров в ЕС, в частности Германии, о том, чтобы все государства-члены "разделили бремя" и приняли квоту на размещение мигрантов, прибывших в ЕС с 2015 года.