Конгресс США до конца года может признать Голодомор геноцидом украинцев, - Парубий

Как заявил в четверг, 28 июня, в Вашингтоне во время встречи с соавторами соответствующей резолюции в Палате представителей - конгрессменами Питером Раскелом и Дэвидом Прайсом, глава украинского парламента, документ уже находится в Конгрессе.

Накануне Парубий вместе с председателями парламентов Литвы, Грузии, Молдовы и Польши почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Политики положили снопы пшеницы к мемориалу жертвам геноцида, установленного в центре Вашингтона.

Сегодня также Парубий проведет встречу со спикером Палаты представителей Полом Райаном и совместную конференцию, относительно противодействия российской агрессии, - написал спикер украинского парламента в Twitter.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в США еще один штат признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Об этом заявили представители властей штата Огайо.