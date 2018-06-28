Денисову вновь не пускают в тюрьму к Сенцову

Как сообщают украинские СМИ, сейчас Денисову не пропускают в тюрьму.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги, пока отсутствует. По прилету в аэропорт Салехарда, она отказалась ехать вместе с Денисовой. В настоящее время ее место нахождения неизвестно.

Стоит добавить, что украинский омбудсмен Татьяна Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова.

В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову способствовать ее визиту к украинскому политзаключенному Роману Сущенко.