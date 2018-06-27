Вашингтон просит Киев срочно внести изменения в новый закон "Об Антикоррупционном суде"

По словам и. о. заместителя помощника госсекретаря США Джоргана Эндрюса, в некоторые пункты, в частности "о профильных компетенциях суда", нужно внести дополнительные изменения, а именно дать возможность осуществлять апелляции по существующим делам о коррупции. Таким образом, суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию, что поможет преодолеть коррупционные угрозы, добавил Эндрюс.

Также он настоял на продолжении прямых переговоров Украины и МВФ. Организация пообещала назначить своих специалистов, которые помогут провести прозрачный и конкурсный процесс отбора судей под новый закон.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде. Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных НАБУ, только в том случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тыс. гривен).

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запуске Высшего антикоррупционного суда.