10:27 27.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197642:roman

Вашингтон просит Киев срочно внести изменения в новый закон "Об Антикоррупционном суде"

Соединенные Штаты Америки просят Украине пересмотреть некоторые пункты в новом законе "Об Антикоррупционном суде". Об этом передает "Радио Свобода".

Вашингтон просит Киев срочно внести изменения в новый закон

По словам и. о. заместителя помощника госсекретаря США Джоргана Эндрюса, в некоторые пункты, в частности "о профильных компетенциях суда", нужно внести дополнительные изменения, а именно дать возможность осуществлять апелляции по существующим делам о коррупции. Таким образом, суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию, что поможет преодолеть коррупционные угрозы, добавил Эндрюс.

Также он настоял на продолжении прямых переговоров Украины и МВФ. Организация пообещала назначить своих специалистов, которые помогут провести прозрачный и конкурсный процесс отбора судей под новый закон.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде. Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных НАБУ, только в том случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тыс. гривен). 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запуске Высшего антикоррупционного суда


Поделиться
Читайте также:
 
Сборная Аргентины вышла в основную сетку Мундиаля На каждого украинца в среднем приходится 66 гривневых купюр - НБУ На одной из автотрасс Киевщины загорелась иномарка - ФОТО Европа не способна в одиночку справиться с миграционным кризисом
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив