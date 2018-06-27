В Турции полиция задержала почти 200 военных, подозреваемых в перевороте 2016 года

Всех их подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации путча два года назад. Как пишет агентство Reuters, аресты прошли в самой Анкаре и еще 20 провинциях. Тут были задержаны 99 военных военно-воздушных сил страны, среди которых один бывший бригадный генерал и 30 летчиков.

В отдельной серии операций также было задержано еще 93 военных пехоты, флота и береговой охраны, сообщает государственное агентство Anadolu.

Тем временем суд города Эдирне постановил арестовать немецкую певицу из Кельна Саиду Инак, которая выступала под сценическим именем Хозан Кане и имеет курдское происхождение. Полиция предъявила ей обвинение в пропаганде терроризма. Ее задержали в Эдирне после предвыборного мероприятия прокурдской оппозиционной Демократической партии народов. Она пела на партийном митинге и поддерживала предвыборную борьбу политсилы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за попытки государственного переворота два года назад турецкие власти ужесточили преследования возможных последователей Гюлена. По данным ООН, всего было задержано 160 тысяч людей и почти столько же уволено.