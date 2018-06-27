05:00 27.06.2018 | Политика | Новости
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В Нидерландах запретили носить паранджу

В общественных местах Нидерландов запретили носить паранджу, чадру и бурку.

В Нидерландах запретили носить паранджу

Нарушителей будут штрафовать в размере 400 евро. При этом ношение платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

Как сообщает Associated Press во вторник, 26 июня, Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на ношение в общественных местах элементов мусульманской одежды, скрывающих лицо. Речь идет именно о тех частях мусульманской одежды, которые закрывают лицо: парандже, чадре и бурке.

В соответствии с законом, под термином "общественное место" подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений.

При этом партия свободы Герта Вилдерса назвала принятие законопроекта крупной победой, а сенатор Марджолен Фабер заявила, что "этот день стал историческим, первым шагом к освобождению страны от исламизации".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Норвегии был подготовлен законопроект о запрете ношения женской одежды, закрывающей лицо, в детсадах, школах и университетах.


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