В Нидерландах запретили носить паранджу

Нарушителей будут штрафовать в размере 400 евро. При этом ношение платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

Как сообщает Associated Press во вторник, 26 июня, Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на ношение в общественных местах элементов мусульманской одежды, скрывающих лицо. Речь идет именно о тех частях мусульманской одежды, которые закрывают лицо: парандже, чадре и бурке.

В соответствии с законом, под термином "общественное место" подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений.

При этом партия свободы Герта Вилдерса назвала принятие законопроекта крупной победой, а сенатор Марджолен Фабер заявила, что "этот день стал историческим, первым шагом к освобождению страны от исламизации".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Норвегии был подготовлен законопроект о запрете ношения женской одежды, закрывающей лицо, в детсадах, школах и университетах.