В четверг в силу вступает закон о запуске ВАКС

В разделе "Заключительные положения" уточняется, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Таким образом закон вступает в силу в четверг, 28 июня 2018 года.

Документом, в частности, предусматривается создать ВАКС с местонахождением в городе Киеве. Кабинету министров поручено обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью. При этом подчеркивается, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

Правительство также должно осуществить в пределах компетенции мероприятия, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственной судебной администрации - принять меры, необходимые для реализации документа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запуске Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 21 июня, принял законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. За документ отдали свои голоса 265 народных депутатов. Законом предусматривается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью.