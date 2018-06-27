11:59 27.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина побеждает на пути реформ и преобразований, - Борис Джонсон

Украина сегодня в политическом смысле выигрывает битву идей и побеждает на пути реформ и преобразований.

Украина побеждает на пути реформ и преобразований, - Борис Джонсон

Сворачивать с нее нельзя. Об этом в среду, 27 июня, после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Копенгагене, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, в свою очередь, Гройсман поблагодарил министра иностранных дел Великобритании за высокую оценку и проинформировал собеседника о текущей экономической ситуации в Украине, раскрыл детали последних решений, в том числе о функционирования Антикоррупционного суда.

Во время разговора стороны коснулись различных тем двустороннего сотрудничества, а также обсудили возможности общих позиций в переговорах с международными партнерами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины во вторник, 26 июня, с визитом отправился в Королевство Дания. Глава правительства намерен принять участие в конференции по вопросам реформ в Украине.


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