Туск призвал ЕС готовиться к "наихудшим сценариям" в отношениях с США

Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Согласно словам Туска, необходимо учитывать геополитический контекст по итогам состоявшегося в Канаде саммита G7. При этом, он отметил, что очень трудно сохранять единство Запада. Поэтому, сейчас трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа", убежден он.

Напоследок президент Европейского Совета добавил, что разногласия касаются не только сферы торговли, но и других отраслей. В связи с этим нужно готовиться представителям ЕС к наихудшим сценариям, однако не терять надежду на позитивный результат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", встреча президента Соединенных Штатов Америмки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться в Хельсинк.