19:11 27.06.2018 | Политика | Новости
100197693:labazovych

Туск призвал ЕС готовиться к "наихудшим сценариям" в отношениях с США

Глава Евросовета Дональд Туск предостерег, что трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики Дональда Трампа. В частности, он призвал надеяться на лучшее, но готовиться к наихудшим сценариям

Туск призвал ЕС готовиться к

Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Согласно словам Туска, необходимо учитывать геополитический контекст по итогам состоявшегося в Канаде саммита G7. При этом, он отметил, что очень трудно сохранять единство Запада. Поэтому, сейчас трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа", убежден он.

Напоследок президент Европейского Совета добавил, что разногласия касаются не только сферы торговли, но и других отраслей. В связи с этим нужно готовиться представителям ЕС к наихудшим сценариям, однако не терять надежду на позитивный результат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  встреча президента Соединенных Штатов Америмки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться в Хельсинк. 


Поделиться
Читайте также:
 
День Конституции: на двух столичных проспектах ограничат движение транспорта Президент Украины подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Саммит НАТО приближается, и союзников тревожит только одно - Трамп Столтенберг заявил, что Россия развивает новый военный потенциал - ВИДЕО
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив