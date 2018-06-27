Турчинов считает, что предприятия обороны надо приватизировать

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте СНБО во вторник, 26 июня, сейчас ведомство активно работает с Кабинетом министров и Верховной Радой. При этом секретарь Совбеза Александр Турчинов отметил, что, в частности работа идет с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство.

Турчинов также подчеркнул, что либерализация внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний-производителей вооружения не ослабит надежный экспортный контроль и обязательств, который взяла на себя Украина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне указом президента ввелось в действие решение СНБО о либерализации внешне-экономической деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Теперь Минобороны сможет покупать оружие за рубежом напрямую.