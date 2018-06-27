Столтенберг заявил, что Россия развивает новый военный потенциал - ВИДЕО

Об этом норвежский государственный и политический деятель сообщил в интервью Deutsche Welle.

Согласно его словам, в данное время РФ развивает, как неядерный так и ядерный военный потенциал.

"НАТО отвечает на такое поведение, которое мы на протяжении многих лет наблюдали со стороны России путем масштабного укрепления нашей коллективной обороны, повышения готовности наших вооруженных сил, размещения войск на востоке Альянса, в странах Балтии и Польше", - отметил Столтенберг.

Также генсек альянса заявил, что их войска сейчас присутствуют в Черноморском регионе. В частности, такое решение было принято, чтобы защитить всех сотрудников от любой угрозы. Стотенберг добавил, что сама идея НАТО заключается в том, что если одна из стран-членов подвергается атаке, это влечет за собой ответ со стороны целого Альянса.

"Один за всех и все за одного. Главная причина, по которой мы это делаем заключается в том, чтобы предотвратить конфликт и сохранить мир", - подытожил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Запад сталкивается с конфликтом нового типа, в котором соединяются инструменты военные и невоенные.