США будут помогать Украине проводить институциональные реформы

В ходе встречи стороны договорились разработать и подписать новосозданный проект меморандума, который предусматривает реализацию "дорожной карты" по улучшение институциональных опций ВРУ. В ней будут прописаны механизмы привлечение экспертов из США для обработки и выработки рекомендаций по важным реформам повестки дня украинского парламента.

Новый документ еще больше укрепит партнерство и расширение двустороннего взаимодействия между парламентом в политической, экономической, гуманитарной, культурной сфере между Украиной и США.

Кроме того, американские представители разработали резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Парубий выразил надежду, что эта резолюция будет принята Конгрессом в этом году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий в конце июня посетит с официальным визитом Вашингтон, где во время встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном обсудит недопущение реализации проекта "Северный поток – 2".