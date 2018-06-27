14:39 27.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США будут помогать Украине проводить институциональные реформы

Глава ВР Андрей Парубий провел рабочую встречу с сопредседателями комиссии по демократическому партнерству Палаты представителей Конгресса США Питером Роскамом и Дэвидом Прайсом. Об этом передает пресс-служба украинского парламента.

США будут помогать Украине проводить институциональные реформы

В ходе встречи стороны договорились разработать и подписать новосозданный проект меморандума, который предусматривает реализацию "дорожной карты" по улучшение институциональных опций ВРУ. В ней будут прописаны механизмы привлечение экспертов из США для обработки и выработки рекомендаций по важным реформам повестки дня украинского парламента.

Новый документ еще больше укрепит партнерство и расширение двустороннего взаимодействия между парламентом в политической, экономической, гуманитарной, культурной сфере между Украиной и США.

Кроме того,  американские представители разработали резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Парубий выразил надежду, что эта резолюция будет принята Конгрессом в этом году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий в конце июня посетит с официальным визитом Вашингтон, где во время встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном обсудит недопущение реализации проекта "Северный поток – 2". 


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