Сейм Польши принял поправки к скандальному закону об ИНП

Об этом сообщает TVN24.

Так, была отменена статья, которая предусматривает уголовную ответственность за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях нацистов. За внесение соответствующих изменений проголосовали 388 депутатов, 25 были против. Отмечается, что принятие поправок сопровождалось "бурными дискуссиями".

Стоит отметить, что в удаленных статьях идет речь о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха", в то же время ответственность за преступления украинских националистов, как и упоминания об этом, остаются.

Добавим, что Верхняя палата польского парламента также рассмотрит поправки на заседании в среду, 27 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфом", Сейм Польши высунул требования российским властям освободить украинских политзаключенных.