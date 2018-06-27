Сейм Польши принял поправки к скандальному закону об ИНП

Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов.
Об этом сообщает TVN24.
Так, была отменена статья, которая предусматривает уголовную ответственность за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях нацистов. За внесение соответствующих изменений проголосовали 388 депутатов, 25 были против. Отмечается, что принятие поправок сопровождалось "бурными дискуссиями".
Стоит отметить, что в удаленных статьях идет речь о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха", в то же время ответственность за преступления украинских националистов, как и упоминания об этом, остаются.
Добавим, что Верхняя палата польского парламента также рассмотрит поправки на заседании в среду, 27 июня.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфом", Сейм Польши высунул требования российским властям освободить украинских политзаключенных.