19:33 27.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российский омбудсмен не будет просить Путина о помиловании Сенцова

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не станет просить российского главу государства Владимира Путина о помиловании голодающего украинского режиссера Олега Сенцова.

Российский омбудсмен не будет просить Путина о помиловании Сенцова

Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отметила Москалькова, закон РФ ей позволяет рассмотреть соответствующие обращения как публичный официальный документ, однако у нее есть своя позиция относительно возможности помилования Сенцова.

Также российский омбудсмен призналась, что в случае с возвращением на родину украинской военнослужащей, депутата Верховной Рады Надежды Савченко, процедура была нарушена, так как о помиловании главу государства попросили вдовы погибших.

При этом, она проигнорировала вопрос, поддержала бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от Сенцова или кого-либо.

"Ещё меня очень беспокоит, что вот так (получается): просили за Савченко. Ее помиловали, освободили, передали украинской стороне. Где она сейчас? Сидит… Нам надо подумать ещё, добро ли мы делаем, отправляя", — сказала она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвали освободить удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова.


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