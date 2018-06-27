Россия перебросила в Азовское море около 40 военных кораблей

Это преимущественно катера Федеральной службы безопасности и военные катера. Как сообщил в эфире одного их украинских телеканалов представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, до начала аннексии Крыма и военной агрессии со стороны России Украина так и не договорилась о морских границах с восточным соседом.

Это граница и в Азовском море, и в Керченском проливе - ее нет. Очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодня по данным военной разведки около 40 катеров, боевых катеров применяет РФ в акватории Азовского моря. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера. Даже два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация усиления, - рассказал Скибицкий.

Он также напомнил, что в 2003 году Украина подписала с РФ международный двусторонний договор "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива". В документе говорится, что Азовское море - это внутренние воды Украины и Российской Федерации, потому что так случилось исторически. По договору, торговые суда и военные корабли под флагом Украины или России могут свободно находиться в любой точке Азовского моря и Керченском проливе. Относительно оценок угрозы наступления России с моря, то Скибицкий отметил, что такая угроза существует, но на сегодня в РФ недостаточно судов для этого. "Есть угроза, но на сегодня по нашим оценкам там еще не достаточно плавсредств, чтобы провести широкомасштабную операцию, но накопление этого вооружения и войск в Азовском море, - сказал представитель разведки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация развивает новый военный потенциал.