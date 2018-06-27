Президент Украины подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс

Отметим, что закон касается в основном взаимоотношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, документ обеспечивает продолжение действия льгот по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц на период их непосредственного участия в операции.

Также устанавливаются льготы по налогообложению НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории государства ряда спецсредств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", педседатели Европейского парламента призвали Украину утвердить Избирательный кодекс до осени текущего 2018 года.