Переговоры Евросоюза с Турцией приостановлены

Как сказано в итоговом заявлении Совета ЕС, опубликованном на сайте в среду, 27 июня, Турция отдаляется все дальше от Европейского союза.

Переговоры о вступлении Турции в союз фактически застопорились, рассмотреть открытие или закрытие новых глав невозможно, - говорится в сообщении.

В документе также подчеркивается, что переговоры "фактически зашли в тупик". Совет ЕС осудил "попытку государственного переворота в Турции в 2016 году", вместе с тем, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не нашли поддержки.

В этой связи в итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут лишь после существенных изменений в политике турецкого руководства, - говорится в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, степень готовности Турции ко вступлению в Европейский Союз является неудовлетворительной.