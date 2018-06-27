Парубий подписал закон о нацбезопасности

Об этом Парубий написал в своем микроблоге в Twitter.

"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Передал закон на подпись президенту", - гласит сообщение.

Как заявил председатель парламента, соответствующий законопроект - это очень важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Также Парубий глубоко убежден, что его страна обязательно будет в НАТО.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада приняла закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования. За принятие соответствующего законопроекта № 8152 во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов. Этот закон определяет правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений и устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства.