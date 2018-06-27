16:30 27.06.2018 | Политика | Новости
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Немецкий эксперт рассказал, что будущее "Северного потока – 2" под вопросом

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс поведал, что если американское правительство наложет санкции на газопровод "Северный поток – 2", то это привет к очень серьезным проблемам.

Немецкий эксперт рассказал, что будущее

Об этом передает replyua.net.

Отметим, что на сегодняшний день Восточный комитет объединяет немецкий бизнес, который ведет дела в России и других странах бывшего СССР и Восточной Европы.

По мнению Михаэля Хармса, технически шансов на блокирование Северного потока-2 у его оппонентов нет.

Также директор Восточного комитета немецкой экономики отметил, что власти Дании пока не дали своего разрешения на строительство газопровода в территориальных водах этой страны, однако есть альтернативный маршрут в обход. Поэтому, соответствующий трубопровод в любом случае построят, однако не нельзя сейчас утверждать, что никаких проблем с эксплуатацией и продажей голубого топлива не будет.

 "Возможность ввести ограничительные меры в отношении газопровода, США имеют по принятым в прошлом году законом", - подчеркнул Хармс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал европейских лидеров бойкотировать строительство "Северного потока-2".


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