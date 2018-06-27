Испания намерена укреплять защиту своего воздушного пространства

Сообщается, что общая сумма покупки составит почти 900 млн долларов. США намерены продолжать реализовывать свои внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО. Вашингтон будет и далее продолжать осуществлять защиту европейского региона на Пиренейском полуострове. Новое вооружение никак не повлияет на баланс сил на континенте.

Испания является важной силой в обеспечении политической стабильности экономического прогресса в Европе, говорится в официальном уведомлении ведомства. Сейчас Конгресс принимает решение одобрения поставки в Испанию системы Aegis. У сенаторов теперь есть 30 дней на изучение этого нового оружейного контракта и его возможном блокировании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американские власти намерены в рамках военной помощи передать украинскому государству вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов.