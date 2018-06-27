13:44 27.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройман призвал европейских лидеров блокировать процесс строительства "Северного потока - 2"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал европейских лидеров бойкотировать строительство "Северного потока-2". Об этом он заявил на Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене.

Гройман призвал европейских лидеров блокировать процесс строительства

По его словам, Украина в состоянии самостоятельно обеспечить транзит, поставки природного газа своим партнерам, надежно, бесперебойно и совместно с использованием модернизованных украинских ГТС. Правительство в 2018 году согласовало и утвердило стратегию, которая позволяет Украине как стране, которая имеет достаточный запас энергетических ресурсов утвердиться как независимая энергетическая страна.

"Мы чувствуем постоянную агрессию и попытки вмешательства в наши дела и дела демократического мира с востока", - подытожил Гройсман.

Напомним, что строительство проекта "Северного потока - 2" позволит Германии, Дании, Швеции и другим государствам, которые принимают участие в реализации коммерческого проекта, стать главными газовыми источниками для транспортировки российского газа в Европу. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий в конце июня посетит с официальным визитом Вашингтон, где во время встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном обсудит недопущение реализации проекта " Северный поток – 2". 


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