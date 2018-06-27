Гройман призвал европейских лидеров блокировать процесс строительства "Северного потока - 2"

По его словам, Украина в состоянии самостоятельно обеспечить транзит, поставки природного газа своим партнерам, надежно, бесперебойно и совместно с использованием модернизованных украинских ГТС. Правительство в 2018 году согласовало и утвердило стратегию, которая позволяет Украине как стране, которая имеет достаточный запас энергетических ресурсов утвердиться как независимая энергетическая страна.

"Мы чувствуем постоянную агрессию и попытки вмешательства в наши дела и дела демократического мира с востока", - подытожил Гройсман.

Напомним, что строительство проекта "Северного потока - 2" позволит Германии, Дании, Швеции и другим государствам, которые принимают участие в реализации коммерческого проекта, стать главными газовыми источниками для транспортировки российского газа в Европу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий в конце июня посетит с официальным визитом Вашингтон, где во время встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном обсудит недопущение реализации проекта " Северный поток – 2".