Глава МИД Украины с официальным визитом два дня будет находиться в Ирландии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Как отмечается, во время визита Павел Климкин планирует провести переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене и председателем нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фарілом.

Также Павел Климкин выступит в Совместном комитете иностранных дел, торговли и обороны парламента Ирландии и в Институте международных и европейских дел Ирландии. Кроме того, министр проведет встречу с украинской общиной Ирландии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", а рамках визита главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина также запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с Патриархом Иерусалимским Теофилом III.