15:29 27.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава МИД Украины с официальным визитом два дня будет находиться в Ирландии

Приезд министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Ирландию состоится впервые после 12-летнего перерыва. Таким образом, украинский министр с официальным визитом в Дублине будет находится  в течение 27-28 июня 2018 года. 

Глава МИД Украины с официальным визитом два дня будет находиться в Ирландии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Как отмечается, во время визита Павел Климкин планирует провести переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене и председателем нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фарілом.

Также Павел Климкин выступит в Совместном комитете иностранных дел, торговли и обороны парламента Ирландии и в Институте международных и европейских дел Ирландии. Кроме того, министр проведет встречу с украинской общиной Ирландии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", а рамках визита главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина также запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с Патриархом Иерусалимским Теофилом III.


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