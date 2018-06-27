09:37 27.06.2018 | Политика | Новости
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Европа не способна в одиночку справиться с миграционным кризисом

Евросоюз вынужден продолжать оказывать финансовую помощь Турции из-за невозможности в одиночку справиться с постоянными потоками мигрантов, которые прибывают на Балканы. 

Европа не способна в одиночку справиться с миграционным кризисом

Об этом идет речь в итоговой резолюции Совета ЕС, которая была принята по результатам встречи 26 июня.

Сообщается, что Евросоюз нуждается в дополнительной помощи для ликвидации последствий миграционного кризиса, который продолжается на континенте с 2011 года. Текущее соглашение по миграции ЕС -Турция от марта 2016 продолжает действовать и приносить результаты. Турция является неким "клапаном", который сдерживает более 500 тыс сирийских беженцев, которые размещаются в лагерях для пострадавших в ходе сирийского конфликта.

ЕС в очередной раз подчеркнул, что для эффективной борьбы с кризисом беженцев необходимы дополнительные усилия всего европейского сообщества, а не отдельных стран. Брюссель пообещал Анкаре 6 млрд евро для борьбы с миграционным кризисом, однако пока не выплатил полную сумму, что может стать прецедентом для разрыва соглашения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Совете Европейского союза заявили, что переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза приостановлены. Переговоры о вступлении Турции в союз фактически застопорились.


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