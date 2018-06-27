Детективов НАБУ будут обучать в Эстонии и Дании

Таким образом, через Центр восточного партнерства Эстонии будет внесен вклад в антикоррупционную инициативу Европейского союза, в рамках которой будем обучать детективов антикоррупционного бюро Украины. Об этом в среду, 27 июня, в Копенгагене заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксе.

По его словам, "обе страны поддерживают организацию обучения журналистов и лидеров общественного мнения для лучшего донесения до общественности содержания реформ и необходимости сохранения энтузиазма украинцев по продолжению процесса реформ".

Также Миксер отметил, что Украина достигла значительных успехов в реализации реформ, однако подчеркнул, что реформы должны продолжаться.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26-27 июня правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом примет участие во второй Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене. В ходе конференции глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о значительном прогрессе Украины в реформах.