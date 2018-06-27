Депутаты предлагают не люстрировать бывших сотрудников КГБ

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховой Раде Украины. Согласно документу №8525 от 25 июня, опубликованном на сайте парламента, проект закона должен помочь "сохранить кадровый потенциал, необходимый для обеспечения обороноспособности государства".

Автором законопроекта является народный депутат от Блока Петра Порошенко Николай Паламарчук. По его мнению "в соответствии с законом "Об очищении власти" проводится дискриминация граждан по профессиональному признаку – лица, которые работали или даже получили образование в сфере органов государственной безопасности, лишаются права на участие в управлении государственными делами и доступа к государственной службе". Он также считает, что это "противоречит конституционному принципу индивидуальной ответственности".

Отмечено, что 26 июня законопроект передали на рассмотрение профильного комитета Рады.

Напомним как сообщал УРА-Информ, президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон о статусе участника Второй мировой войны, согласно которому бывшие сотрудники КГБ, а также члены партии Гитлера лишаются соответствующего статуса.