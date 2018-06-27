Денисова просит Пескова сообщить Путину о невыполнении гарантий по визитам к политзаключенным

Как заявила в среду, 27 июня, на своей страничке в Facebook, Денисова она написала письмом Пескову. Он неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов. Однако переговоры с Татьяной Москальковой оказались без результативными и не дали никаких результатов не дали.

Я прошу его проинформировать президента РФ, что предоставленные мне как уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека гарантии о безусловном и беспрепятственном допуске к удерживаемым гражданам Украины на сегодняшний день не выполняются, - написала она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Уполномоченный по правам человека в Росси Татьяна Москалькова в среду, 27 июня, в Киеве заявила, что не будет просить президента Владимира Путина о помиловании украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова.

Свой отказ она пояснила законом, который не позволяет ей этого делать. По ее словам, закон Российской Федерации не позволяет ей обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа.

При этом она заверила, что не знает, хотят ли родственники и сам Сенцов, чтобы его помиловали.