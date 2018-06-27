Албания отказалась принимать африканских беженцев

По словам премьер страны Эди Рама, Албания не будет принимать сирийских и африканских беженцев, даже ей предложат членство в ЕС и НАТО. Возможный центр для мигрантов на Балканах слишком опасен для создания множества прецедентов, с которыми государство не справиться самостоятельно.

На сегодняшний день Евросоюз нуждается в дополнительной помощи для ликвидации последствий миграционного кризиса, который продолжается на континенте с 2011 года. Текущее соглашение по миграции ЕС -Турция от марта 2016 продолжает действовать и приносить результаты. Турция является неким "клапаном", который сдерживает более 500 тыс сирийских беженцев, которые размещаются в лагерях для пострадавших в ходе сирийского конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия. Чиновники Италии запретили помогать судам, которые находились в территориальных водах Ливии, так как ответственность за их спасение лежит на Триполи.