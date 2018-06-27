11:56 27.06.2018 | Политика | Новости
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Албания отказалась принимать африканских беженцев

Руководство Албании отказолось создать на своей территории центр для приема мигрантов. Об этом передает Deutsche Welle.

Албания отказалась принимать африканских беженцев

По словам премьер страны Эди Рама, Албания не будет принимать сирийских и африканских беженцев, даже ей предложат членство в ЕС и НАТО. Возможный центр для мигрантов на Балканах слишком опасен для создания множества прецедентов, с которыми государство не справиться самостоятельно. 

На сегодняшний день Евросоюз нуждается в дополнительной помощи для ликвидации последствий миграционного кризиса, который продолжается на континенте с 2011 года. Текущее соглашение по миграции ЕС -Турция от марта 2016 продолжает действовать и приносить результаты. Турция является неким "клапаном", который сдерживает более 500 тыс сирийских беженцев, которые размещаются в лагерях для пострадавших в ходе сирийского конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия. Чиновники Италии запретили помогать судам, которые находились в территориальных водах Ливии, так как ответственность за их спасение лежит на Триполи.


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