20:32 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховный суд США окончательно поддержал антимиграционный указ Трампа

Верховный суд Соединенных Штатов Америки во вторник, 26 июня, принял решение, которым окончательно признается действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран в Штаты

Верховный суд США окончательно поддержал антимиграционный указ Трампа

Как сообщает издание BBC, суды низших инстанций неоднократно признавали запрет Трампа неконституционным, однако Верховный суд США отменил эти решения в постановлении, объявленном 26 июня.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что решение в Верховном суде приняли в порядке 5 к 4: то есть, поддержали указ Трампа 5 судей Верховного суда, а 4 - выступили против. Отметим, что с начала действия указа он стал известен как "мусульманский бан Трампа". Запрет на въезд касался граждан Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп заявил, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств.


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