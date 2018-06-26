19:13 26.06.2018 | Политика | Новости
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Верховный суд поддержал иммиграционный указ Трампа

Во вторник, 26 июня, Верховный суд Соединенных Штатов Америки признал действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран в Штаты.

Верховный суд поддержал иммиграционный указ Трампа

Об этом сообщает издание BBC.

Отметим, что пять судей выступили за инициативу вашингтонской администрации, однако четверо были против такого постановления. Таким образом, Верховный суд США положил конец судебным баталиям по вопросу о том, предоставляет указанная мера незаконный запрет, направленный против мусульман, или нет.

"Президент не нарушил закон США, когда издал иммиграционный указ", - говорится в сообщении высшего судебного органа страны. 

В настоящее время американский президент теперь может потребовать оправдания в связи с тем, что ранее суды низшей инстанции блокировали его иммиграционный указ, объявленный в сентябре минувшего года.

Примечательно, что указ стал ранее известен как "мусульманский бан Трампа". В частности, запрет на въезд касался граждан Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет лично инициировать внедрение экономические санкции против тех стран-членов ЕС, которые отказываются принимать беженцев из Сирии и Африки.


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