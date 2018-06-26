В Украине работает 150 компаний с датским капиталом, - Гройсман

Соответствующие заявление премьер-министр Украины сделал в ходе рабочего визита в Дании во вторник, 26 июня.

Как заявил Гройсман, накануне он должен встретится с представителем датского бизнеса, где он намерен обсудить условия инвестирования в Украину. Также он считает, что абсолютно реально достичь +20% роста торговли между странами.

"Сегодняшняя наша встреча - крепкий сигнал в углублении нашей дружбы", - отметил глава Кабмина в своем микроблоге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для Европейского банка реконструкции и развития важно продолжат инвестировать в экономику Украины с целью углубления ее интеграции с европейскими рынками.

Визит в Украину это каждый раз новые впечатления от того количества изменений, которые создают все новые и новые стимулы для ревизии привычных для европейского бизнес-истеблишмента рынков Западной Европы, подчеркнул первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.