17:10 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине работает 150 компаний с датским капиталом, - Гройсман

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что в нашей стране имеют бизнес около полторы сотни компаний с инвестициями из Дании.

В Украине работает 150 компаний с датским капиталом, - Гройсман

Соответствующие заявление премьер-министр Украины сделал в ходе рабочего визита в Дании во вторник, 26 июня.

Как заявил Гройсман, накануне он должен встретится с представителем датского бизнеса, где он намерен обсудить условия инвестирования в Украину. Также он считает, что абсолютно реально достичь +20% роста торговли между странами.

"Сегодняшняя наша встреча - крепкий сигнал в углублении нашей дружбы", - отметил глава Кабмина в своем микроблоге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для Европейского банка реконструкции и развития важно продолжат инвестировать в экономику Украины с целью углубления ее интеграции с европейскими рынками. 

Визит в Украину это каждый раз новые впечатления от того количества изменений, которые создают все новые и новые стимулы для ревизии привычных для европейского бизнес-истеблишмента рынков Западной Европы, подчеркнул первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.


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