10:55 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине отмечают День крымскотатарского флага

В Украине во вторник, 26 июня, отмечается День крымскотатарского флага.

В Украине отмечают День крымскотатарского флага

В связи с этим в Киеве и других городах намечены праздничные мероприятия. В частности, сегодня состоится торжественный ход по Крещатику, который завершится митингом на Майдане Независимости, традиционным автопробегом и еще рядом мероприятий.

При этом, празднование Дня крымскотатарского флага состоится не только во многих городах Украины, но и в других странах мира.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поздравил крымских татар с Днем флага. Он отметил, что этот флаг сегодня стал символом борьбы за свободу.

Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый Государственный Флаг Украины, сегодня стал красноречивым символом нашей борьбы за свободу, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму, - написал глава государства на своей странице в Facebook.

Напомним, 26 июня выбран Днем крымскотатарского флага в связи с тем, что в этот день в 1991 году в Симферополе начал деятельность второй Курултай крымскотатарского народа, который состоялся через 74 года после первого Курултая, что проходил в 1917 году в Бахчисарае.

Как сообщал УРА-Информ, впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции. Обновлен 30 июня 1991 года, после принятия Украиной независимости.


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