02:00 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде хотят сделать всю рекламу в стране на украинском языке

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, который предусматривает определить язык рекламы украинский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В Раде хотят сделать всю рекламу в стране на украинском языке

Как известно, инициаторами данного проекта стали 15 народных депутатов из разных парламентских фракций. Отмечается, что в Украине нет определенной правовой нормы, которая регулировала бы язык рекламы.

По мнению чиновников, такой правовой пробел создает неодинаковое толкование относительно правового режима языка рекламы у граждан, субъектов хозяйствования, государственных органов.

Отсутствие надлежащего регулирования языка рекламы приводит к нарушению общего принципа права, согласно которому каждый должен предусматривать последствия своих действий и установленную законом ответственность за них.

Авторы документа предлагают внести поправки в статью 6 закона Украины "О рекламе", где будет определяться четкий порядок применения языков в рекламе.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада приняла закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования. За принятие соответствующего законопроекта № 8152 во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов.


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