07:45 26.06.2018 | Политика | Новости
100197563:Polishuk

Суд Молдовы признал выборы мэра Кишинева недействительными

Высшая судебная палата Молдове в понедельник, 25 июня, оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в Кишиневе.

Суд Молдовы признал выборы мэра Кишинева недействительными

Как сообщает местное издание Noi.md, 19 июня суд Кишинева признал недействительными выборы, а Апелляционная палата затем оставила в силе решение первой инстанции. На выборах, которые состоялись 20 мая, выиграл Андрей Нэстасе.

Он набрав около 52% голосов, тем самым обогнав своего оппонента Иона Чебана с 48% голосов.

Напомним, в связи с решением суда в центре Кишенева проходят акции протестов. Оппозиция протестует против решения суда признать недействительными выборы мэра молдавской столицы.

Как сообщал УРА-Информ, после вынесенного приговора суда, Нэстасе, который назвал решение "политическим заказом", призвал людей готовиться к массовым протестам. Протест сторонников Нестасе происходил у Апелляционной палаты 20 и 21 июня.


Поделиться
Читайте также:
 
Гройсман заявил о давлении на сотрудников таможни Кабмин предлагает Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду, - Гройсман ЕС ввел санкции против чиновников Венесуэлы Столичная власть 1 июля перекроет Софийскую площадь
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив