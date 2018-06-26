13:14 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представитель ОБСЕ призывал Кремль освободить украинских политзаключенных

Представитель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации (СМИ) Арлем Дезир обеспокоен тем, что на оккупированных территориях Украины нарушают права человека, и журналисты не могут работать свободно. В связи с этим он призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинских политзаключенных, которые находятся в заложниках на Донбассе и России. 

Представитель ОБСЕ призывал Кремль освободить украинских политзаключенных

Об этом он заявил во время экспертной конференции ОБСЕ "Усиление свободы и плюрализма СМИ в Украине во время конфликта в Украине и вокруг нее".

Так, во время своей речи Дезир призвал освободить Олега Сенцова, Станислава Асеева, Николая Семену и Романа Сущенко. 

"Я призываю еще раз прекратить его задержание. Время освободить Олега Сенцова. Ни один режиссер не должен быть осужден за свою работу", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

Напоследок Дезир отметил, что безопасность журналистов сейчас под вопросом. Многим представителям СМИ откровенно угрожают из-за их расследования, но есть и трагические случаи и безнаказанность за нападения на представителей СМИ. Только недавно был осужден руководитель группы "титушок" Юрий Крысин за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. 


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