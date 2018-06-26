Представитель ОБСЕ призывал Кремль освободить украинских политзаключенных

Об этом он заявил во время экспертной конференции ОБСЕ "Усиление свободы и плюрализма СМИ в Украине во время конфликта в Украине и вокруг нее".

Так, во время своей речи Дезир призвал освободить Олега Сенцова, Станислава Асеева, Николая Семену и Романа Сущенко.

"Я призываю еще раз прекратить его задержание. Время освободить Олега Сенцова. Ни один режиссер не должен быть осужден за свою работу", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

Напоследок Дезир отметил, что безопасность журналистов сейчас под вопросом. Многим представителям СМИ откровенно угрожают из-за их расследования, но есть и трагические случаи и безнаказанность за нападения на представителей СМИ. Только недавно был осужден руководитель группы "титушок" Юрий Крысин за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.