Представитель ОБСЕ призывал Кремль освободить украинских политзаключенных

Представитель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации (СМИ) Арлем Дезир обеспокоен тем, что на оккупированных территориях Украины нарушают права человека, и журналисты не могут работать свободно. В связи с этим он призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинских политзаключенных, которые находятся в заложниках на Донбассе и России.
Об этом он заявил во время экспертной конференции ОБСЕ "Усиление свободы и плюрализма СМИ в Украине во время конфликта в Украине и вокруг нее".
Так, во время своей речи Дезир призвал освободить Олега Сенцова, Станислава Асеева, Николая Семену и Романа Сущенко.
"Я призываю еще раз прекратить его задержание. Время освободить Олега Сенцова. Ни один режиссер не должен быть осужден за свою работу", - подчеркнул представитель ОБСЕ.
Напоследок Дезир отметил, что безопасность журналистов сейчас под вопросом. Многим представителям СМИ откровенно угрожают из-за их расследования, но есть и трагические случаи и безнаказанность за нападения на представителей СМИ. Только недавно был осужден руководитель группы "титушок" Юрий Крысин за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.