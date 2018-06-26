11:32 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон о запуске ВАКС

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 26 июня, подписал закон о запуске Высшего антикоррупционного суда.

Порошенко подписал закон о запуске ВАКС

Об этом глава государства объявил во время выступления в Киевском институте международных отношений. По его словам, поскольку сегодняшняя встреча должна чем-то запомниться, он принял решение, что именно сегодня и здесь будет подписан закон о запуске антикоррупционного суда.

Думаю, символично будет, что именно в этих стенах произойдет запуск этого процесса, - добавил Порошенко.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде. Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных НАБУ, только в том случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тыс. гривен).

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 21 июня, принял законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. За документ отдали свои голоса 265 народных денпутатов. Законом предусматривается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью.


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