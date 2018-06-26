Песков заявил, что Москва не помилует Сенцова на основании прошения Ягланда

Подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий. Об этом во вторник, 26 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он заявил, что общественный резонанс вообще не способен повлиять на процесс помилования Сенцова. Украинец должен сам инициировать решение этого вопроса, - заявил Песков.

Напомним, сегодня утром Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который в заключении в РФ голодает уже более 40 дней.

Как сообща УРА-Информ, Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.