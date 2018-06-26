13:32 26.06.2018 | Политика | Новости
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Песков заявил, что Москва не помилует Сенцова на основании прошения Ягланда

Украинский режиссер Олег Сенцов, который содержится в российской тюрьме, не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Песков заявил, что Москва не помилует Сенцова на основании прошения Ягланда

Подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий. Об этом во вторник, 26 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он заявил, что общественный резонанс вообще не способен повлиять на процесс помилования Сенцова. Украинец должен сам инициировать решение этого вопроса, - заявил Песков.

Напомним, сегодня утром Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который в заключении в РФ голодает уже более 40 дней.

Как сообща УРА-Информ, Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.


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