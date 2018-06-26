18:31 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Москалькова возвращается в Москву

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не смогла попасть к заключенному в киевском СИЗО крымскому дизертиру Максиму Одинцову. По этому поводу она приняла решение вернуться в Москву, где будет ожидать ответа от Минюста Украины.

Москалькова возвращается в Москву

Об этом российский омбудсмен представителям СМИ, пишет Depo.ua во вторник, 26 июня. Так, в беседе с журналистами Москалькова сообщила, что украинская сторона при отказе сослалась на отсутствие "необходимых документов".

Как считает Уполномоченный по правам человека в РФ, соответствующий вопрос не регулируется законом. Также она заявила, что ей было неизвестно, какие документы необходимы консулу или уполномоченному при условии, что у человека два гражданства. Москалькова также напомнила, что есть законпроект об омбудсмене Верховной рады, в котором говорится о том, что любой гражданин, в том числе иностранный, может вместе с представителем Рады посетить СИЗО.

"Я вернусь в Москву, так как необходимо приезжать уже тогда, когда есть определенное решение от Минюста и есть надежда на позитивные шаги. Слишком много у уполномоченного других дел, чтобы можно было так свободно и спокойно находиться в стране", - сообщила она журналистам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский журналист Романа Сущенко, незаконно осужденный в Российской Федерации, просит украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова отказаться от голодовки. 


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